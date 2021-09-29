Уряд затвердив зміни до правил дорожнього руху
Київ • УНН
КИЇВ. 29 вересня. УНН. Кабінет міністрів України на засіданні у середу затвердив проект постанови про внесення змін до правил дорожнього руху, передає кореспондент УНН.
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Згідно з пояснювальною запискою, передбачається внесення змін і доповнень до ПДР та викладення у новій редакції розділів 33 “Дорожні знаки”, 34 “Дорожня розвідка” та додатків 1,2 до ПДР.
Згідно з оприлюдненим проектом, чимало змін стосуються дорожнього руху велосипедистів. Так, зокрема, уточнено термін “велосипедна доріжка”, додано “велосипедну смугу” та “велосипедний переїзд”.
Необхідність змін в проекті постанови пояснюють тим, що із прийняттям нових стандартів Національним органом стандартизації ДП “Український науково-дослідницький і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості”, виникає потреба у приведенні у відповідність до них правил дорожнього руху.
Додамо
Раніше цього року Кабінет Міністрів схвалив постанову “Про внесення змін до Правил дорожнього руху” щодо безпеки пересування дітей в автокріслах.