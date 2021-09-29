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Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения

Правительство утвердило изменения в правила дорожного движения

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 29 сентября. УНН. Кабинет министров Украины на заседании в среду утвердил проект постановления о внесении изменений в правила дорожного движения, передает корреспондент УНН.

Детали

Согласно пояснительной записке, предусматривается внесение изменений и дополнений в ПДД и изложения в новой редакции разделов 33 “Дорожные знаки”, 34 “Дорожная разведка” и приложений 1,2 до ПДД.

Согласно обнародованному проекту, немало изменений касаются дорожного движения велосипедистов. Так, в частности, уточнено термин “велосипедная дорожка”, добавлена “велосипедная полоса” и “велосипедный переезд”.

Необходимость изменений в проекте постановления объясняют тем, что с принятием новых стандартов Национальным органом стандартизации ГП “Украинский научно-исследовательский и учебный центр проблем стандартизации, сертификации и качества”, возникает потребность в приведении в соответствие с ними правил дорожного движения.

Добавим

Ранее в этом году Кабинет Министров принял постановление “О внесении изменений в Правила дорожного движения” безопасности передвижения детей в автокреслах.

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