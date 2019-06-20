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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев утром сковали километровые пробки

Киев • УНН

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КИЕВ. 20 июня. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно максимальное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Киев утром сковали километровые пробки

По данным сервиса, многочисленные пробки наблюдаются на проспекте Победы, Воздухофлотском проспекте, улицах Михаила Грушевского, Борщаговской, Юрия Ильенко, Сечевых Стрельцов, Вячеслава Черновола, Большой Васильковской, на бульваре Тараса Шевченко, проспектах Леся Курбаса и Валерия Лобановского, Набережном шоссе.

Водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Вадима Гетьмана и Александра Довженко.

Достаточно медленно автомобили движутся на Большой окружной дороге, проспекте Голосеевском, бульваре Леси Украинки, Владимирском спуске, улицах Саксаганского, Жилянской, Богдана Хмельницкого, Бассейной, Большой Житомирской, Набережно-Крещатицкой, Короленковской.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина, улицах Центральной Хоткевича, Братиславской, Миропольской, на Харьковском и Дарницком шоссе, а также на Днепровской и Русановской набережной.

Движение на мостах - Дарницком, Южном, Патона - затруднено в направлении правого берега. На мосту Метро и Северном мосту можно проехать свободно.

Напомним, киевлян предупредили о высоком уровне загрязнения воздуха в ряде районов столицы. Метеорологические условия, способствующие накоплению вредных примесей, сохранятся до 24 июня.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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