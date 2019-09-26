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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев с утра стоит в пробках

Киев • УНН

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КИЕВ. 26 сентября. УНН. По состоянию на 8:30 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Киев с утра стоит в пробках

Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Черновола, Васильковской, Авиаконструктора Игоря Сикорского. Движение затруднено по проспекту Освободителей.

Также водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана.

Кроме того, затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Богатырской, Владимира Брожко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Вокзальной площади.

На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.

Движение на мостах - Южном, Северном, Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.

Напомним, в Украине 26 сентября пройдут дожди, ночью местами - заморозки.

Украинские Национальные Новости

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