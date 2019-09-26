Київ з ранку стоїть у заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. Станом на 8:30 на дорогах Києва помітне значне ускладнення руху транспорту. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
Стоїть у заторах Велика Окружна, затори утворилися на проспекті Леся Курбаса, на вулицях В’ячеслава Чорновола, Васильківській, Авіаконструктора Ігоря Сікорського. Рух ускладнено проспектом Визволителів.
Також водіям варто врахувати перекритий рух на вулиці Вадима Гетьмана.
Окрім того, ускладнено рух бульваром Тараса Шевченка, вулицями Саксаганського, Богатирською, Володимира Брожка, Набережно-Хрещатицькою, Набережно-Рибальською та на Вокзальній площі.
На лівому березі Києва високий рівень заторів помітний на проспектах Соборності та Миколи Бажана, Броварському проспекті, проспектах Юрія Гагаріна та Генерала Ватутіна.
Рух на мостах - Південному, Північному, Дарницькому та Патона - ускладнено в напрямку правого берега. Мостом Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, в Україні 26 вересня пройдуть дощі, вночі подекуди – заморозки.