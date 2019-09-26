Сьогодні в Україні дощитиме
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. В Україні у четвер, 26 вересня, пройдуть дощі, вночі подекуди - заморозки, удень - до 21 градуса тепла. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані Укргідрометцентру.
"26 вересня у західних, північних, Вінницькій, Черкаській, Одеській, вдень і в Кіровоградській та Полтавській областях дощ, на решті території без опадів", - йдеться у повідомленні.
Вітер південно-східний (на заході північно-західний), 5-10 м/с.
Температура вночі 6-11° тепла, у західних та Одеській областях місцями 12-15°, на Лівобережжі 1-5° тепла, у східних, Дніпропетровській та Запорізькій областях на поверхні ґрунту заморозки 0-3°; вдень 12-17° тепла, на заході, півдні країни та Дніпропетровщині 18-21°, на високогір'ї Карпат 10-11°.
Нагадаємо, синоптики розповіли, якою буде погода до кінця тижня.