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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Сегодня в Украине пройдут дожди

Киев • УНН

 • 16918 просмотра

КИЕВ. 26 сентября. УНН. В Украине в четверг, 26 сентября, пройдут дожди, ночью местами - заморозки, днем - до 21 градуса тепла. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Укргидрометцентра.

Сегодня в Украине пройдут дожди

"26 сентября в западных, северных, Винницкой, Черкасской, Одесской, днем и в Кировоградской и Полтавской областях дождь, на остальной территории без осадков", - говорится в сообщении.

Ветер юго-восточный (на западе северо-западный), 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11°.

Напомним, синоптики рассказали, какой будет погода до конца недели.

Украинские Национальные Новости

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