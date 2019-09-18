Киев с утра стоит в пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 18 сентября. УНН. По состоянию на 8:40 на дорогах Киева заметно значительное затруднение движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
Стоит в пробках Большая Окружная, пробки образовались на проспекте Леся Курбаса, на улицах Вячеслава Чорновола, Васильковской, Коммунальной. Движение затруднено проспектом Валерия Лобановского.
Также водителям следует учесть перекрытое движение на улицах Александра Довженко и Вадима Гетьмана.
Кроме того, затруднено движение по бульвару Тараса Шевченко, улицами Саксаганского, Богатырской, Владимира Брожко, Набережно-Крещатицкой, Набережно-Рыбальской и на Вокзальной площади.
На левом берегу Киева высокий уровень пробок заметен на проспектах Соборности и Николая Бажана, Броварском проспекте, проспектах Юрия Гагарина и Генерала Ватутина.
Движение на мостах - Южном, Северном, Дарницком и Патона - затруднено в направлении правого берега. Мостом Метро можно проехать свободно.
Напомним, в Украине 18 сентября ожидается небольшой дождь.