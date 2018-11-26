Киев уже более часа стоит в пробках

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 95839 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105597 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140992 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138245 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133166 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126822 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165828 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117974 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145359 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Киев уже более часа стоит в пробках

Киев уже более часа стоит в пробках

Киев  •  УНН

 • 27066 просмотра

КИЕВ. 26 ноября. УНН. По состоянию на 19:20, сегодня, 26 ноября, Киев продолжает стоять в пробках, передает УНН.

Наибольшие проблемы наблюдаются в центре Киева.

Пробки есть на Подоле и на Позняках, на улице Набережно-Рыбальской, на улице Елены Телиги, на улице Набережно Крещатикской, на Набережном шоссе на проспекте Степана Бандеры, на улице Григория Ващенко, на улице Антоновича, на улице Васильковской и на Голосеевском проспекте, на проспекте Юрия Лобановского, в переулке Ахтырском, на улице Большой Китаевской и на бульваре Дружбы народов.

Стоит Северный и Южный мост, проблемы есть и на мосту Метро и мосту Патона.

Напомним, пробки стали возникать около 18:00.

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Напомним, сегодня утром синоптики предупредили о тумане и видимость на дорогах до 200-500 м в столичном регионе.

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Напоминаем, что сегодня с 6:00 до 13:00 часов дня на автодорогах Киевской области было зафиксировано 24 ДТП.

Как сообщал УНН, в Христиновском районе Черкасской области сегодня произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погибли четыре человека.

Украинские Национальные Новости

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Киев

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