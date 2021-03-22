Киев определился: метро и другой общественный транспорт на локдауне останавливать не будет

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КИЕВ. 22 марта. УНН. Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, но будет строгое соблюдение карантинных мероприятий - он будет курсировать с наполненностью не более 50% мест. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник, передает УНН.

Цитата:

"Информация, которую вы так долго ждали! Столица не будет останавливать работу общественного транспорта, однако он будет работать со строгим соблюдением санитарных норм!" - написал Поворозник.

Детали

Замглавы КГГА напомнил, что Кабинет министров изменил порядок работы транспорта в регионах с "красным" уровнем эпидемической опасности. Правительство предоставило полномочия региональным комиссиям по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций самостоятельно принимать решение о карантинных ограничениях в работе общественного транспорта, добавил Поворозник.

"Поэтому сегодня на заседании постоянной комиссии по ТЭБ и ЧС КГГА приняли решение не останавливать работу общественного транспорта столицы - наземного и метрополитена. Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определенных в регистрационных документах на такое транспортное средство", - отметил Поворозник.

При этом он отметил необходимость неукоснительного соблюдения пассажирами противоэпидемических правил - масочного режима и социальной дистанции.

Дополнение

22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон".

По данным Минздрава, уже 7 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса.

Добавим, с 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

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