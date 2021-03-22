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Обмеження роботи транспорту у "червоних" зонах: Криклій дав роз'яснення

Обмеження роботи транспорту у "червоних" зонах: Криклій дав роз'яснення

Київ • УНН

 • 44453 перегляди

КИЇВ. 22 березня. УНН. Порядок роботи транспорту, у тому числі й залізничного, в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки щодо поширення COVID-19 змінено. Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій у Telegram-каналі, передає УНН.

Так, 22 березня Кабінет міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для “червоних зон”.

Цитата:

“Тепер регіональні комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій у кожній області самостійно прийматимуть рішення щодо карантинних обмежень на автотранспорті та залізниці у регіонах “червоної” зони. За їх рішеннями заборонятимуться регулярні та нерегулярні перевезення пасажирів автомобільним та залізничним транспортом", - повідомив Криклій.

Деталі

Зі слів міністра, виключення становлять:

  • транзитні перевезення;
  • перевезення легковими автомобілями, де кількість пасажирів, включаючи водія, не більше 5-ти осіб без урахування дітей віком до 14 років;
  • перевезення службовим/орендованим автотранспортом підприємств, закладів, установ у межах кількості місць для сидіння і виключно за маршрутами руху, про які поінформовано не менше ніж за 2 дні органи Нацполіції;
  • перевезення пасажирів автотранспортом у міжнародному сполученні за наявності підтвердженого негативного результату ПЛР-тесту на COVID-19, проведеного не більше ніж за 48 годин.

"Також за окремим рішенням Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій заборонятиметься посадка пасажирів в автомобільний чи залізничний транспорт міжобласного сполучення, окрім спеціальних залізничних рейсів", - додав голова Мінінфраструктури.

Робота залізниці

Укрзалізниця у Telegram-каналі повідомила, що обмежуватиме висадку/посадку в “червоних зонах” виключно за рішенням Державних або регіональних комісій — автоматичного транспортного локдауну по Києву не буде.

Там роз'яснили ще раз, що обмеження вводитимуться окремими рішеннями відповідних комісій по кожному регіону, а не автоматично за фактом потрапляння до переліку “червоних зон” за рішенням МОЗ.

"Це означає, що чинний розклад руху наразі залишається без змін, а відтак, жодних обмежень висадки/посадки по Києву, Одеській та Сумській областях не відбудеться до того, як Державна або регіональні комісії не ухвалять свої рішення, попередньо зваживши всі фактори ризику у зв’язку з потенційною масштабною зупинкою транспорту", - вказали в УЗ.

"Рішення по Києву очікується до кінця дня 22 березня", - додали у компанії.

Доповнення

З 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".

За даними МОЗ, уже 7 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу

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