Ограничение работы транспорта в "красных" зонах: Криклий дал разъяснения

Так, 22 марта Кабинет министров Украины согласовал изменения относительно порядка применения транспортных ограничений для "красных зон".

Цитата:

"Теперь региональные комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в каждой области самостоятельно будут принимать решение о карантинных ограничениях на автотранспорте и железной дороге в регионах "красной "зоны. По их решениями будут запрещаться регулярные и нерегулярные перевозки пассажиров автомобильным и железнодорожным транспортом", - сообщил Криклий.

Детали

По словам министра, исключение составляют:



транзитные перевозки;



перевозки легковыми автомобилями, где количество пассажиров, включая водителя, не более 5-ти человек без учета детей в возрасте до 14 лет;



перевозки служебным/арендованным автотранспортом предприятий, учреждений в пределах количества мест для сидения и исключительно по маршрутам движения, о которых проинформированы не менее чем за 2 дня органы Нацполиции;



Перевозка пассажиров автотранспортом в международном сообщении при наличии подтвержденного отрицательного результата ПЦР-теста на COVID-19, проведенного не более чем за 48 часов.



"Также по отдельному решению Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций будет запрещено посадка пассажиров в автомобильный или железнодорожный транспорт межобластного сообщения, кроме специальных железнодорожных рейсов", - добавил глава Мининфраструктуры.

Работа железной дороги

Укрзализныця в Telegram-канале сообщила, что ограничивать высадку/посадку в "красных зонах" будут исключительно по решению государственных или региональных комиссий - автоматического транспортного локдауна по Киеву не будет.

Там разъяснили еще раз, что ограничения будут вводиться отдельными решениями соответствующих комиссий по каждому региону, а не автоматически по факту попадания в перечень "красных зон" по решению Минздрава.

"Это означает, что действующее расписание движения пока остается без изменений, а следовательно, никаких ограничений высадки/посадки по Киеву, Одесской и Сумской областях не произойдет до того, как Государственная или региональные комиссии не примут свои решения, предварительно взвесив все факторы риска в связи с потенциальной масштабной остановкой транспорта", - указали в УЗ.

"Решение по Киеву ожидается до конца дня 22 марта", - добавили в компании.

Дополнение

С 24 февраля в Украине действует адаптивный карантин с использованием четырех уровней эпидемической опасности. В общем действие ограничений продлено до 30 апреля.

В рамках адаптивного карантина регионы обозначаются цветами - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, в зависимости от эпидемической ситуации. В зависимости от "цвета" региона различаются и ограничительные меры. Так, зеленый уровень предусматривает минимальные ограничения. Желтый уровень - по умолчанию действовал на территории всей страны с момента введения адаптивного карантина. Оранжевый уровень - устанавливается после желтого и свидетельствует об осложнении эпидемической ситуации. Красный уровень - предполагает более жесткие ограничения, как это было во время январского "локдауна".

По данным Минздрава, уже 7 областей и Киев находятся в "красной" зоне по распространению коронавируса.