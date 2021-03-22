Київ визначився: метро та інший громадський транспорт на локдауні зупиняти не буде

Цитата:

"Інформація, яку ви так довго чекали! Столиця не зупинятиме роботу громадського транспорту, проте він працюватиме з суворим дотриманням протиепідемічних норм!" - написав Поворозник.

Деталі

Заступник голови КМДА нагадав, що Кабінет міністрів змінив порядок роботи транспорту в регіонах з "червоним" рівнем епідемічної небезпеки. Уряд надав повноваження регіональним комісіям з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій самостійно ухвалювати рішення щодо карантинних обмежень в роботі громадського транспорту, додав Поворозник.

"Тож сьогодні на засіданні постійної комісії з ТЕБ та НС КМДА ухвалили рішення не зупиняти роботу громадського транспорту столиці – наземного та метрополітену. Громадський транспорт курсуватиме з наповненістю не більше 50 відсотків місць, що передбачені технічною характеристикою транспортного засобу і визначені в реєстраційних документах на такий транспортний засіб", - зазначив Поворозник.

При цьому він наголосив на необхідності неухильного дотримання пасажирами протиепідемічних правил – маскового режиму та соціальної дистанції.

Доповнення

22 березня Кабінет міністрів України погодив зміни щодо порядку застосування транспортних обмежень для “червоних зон”.

За даними МОЗ, уже 7 областей та Київ перебувають у "червоній" зоні за поширенням коронавірусу.

Додамо, з 24 лютого в Україні діє адаптивний карантин з впровадженням чотирьох рівнів епідемічної небезпеки. Загалом дію обмежень продовжено до 30 квітня.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами - зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на "колір" регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень - за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень - встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень - передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого "локдауну".