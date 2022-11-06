Киев и семь областей: в НЭК "Укрэнерго" рассказали, где завтра могут экстренно выключать свет

Детали

В этих регионах сеть получила наибольшие повреждения. Отмечается, что для стабильной и сбалансированной работы энергосистемы необходимо сократить потребление на 30%. С 6.00 до конца суток будут введены в действие графики плановых ограничений.

Кроме того, облэнерго могут проводить экстренные ограничения потребления, применяя графики аварийных отключений. Такие меры необходимы во избежание дефицита и не допустить перегрузки высоковольтной инфраструктуры.

"Как мы уже отмечали, плановые и аварийные отключения – меры стабилизации работы энергосистемы, которые дополняют друг друга. Решение по введению графиков почасовых отключений в отдельных областях действует до того момента, когда диспетчер того или иного облэнерго видит у себя на мониторе резкое одновременное увеличение потребления электроэнергии. Для того чтобы уберечь электросети от дополнительных аварий, он принимает решение о применении экстренных мер, то есть графиков аварийных отключений (ГАО) на территории области", - говорится в сообщении.

Когда чрезмерное потребление и угроза перегрузки сетей проходит, вместо ГАО продолжают действовать графики почасовых отключений (ГПО).

Цитата

"Именно по этой причине электроэнергия может исчезать не в те часы, которые заявлены энергетиками в вашей местности, а отключение длиться дольше, чем заявлено. Напомним, что объединенная энергосистема Украины подверглась массированным ракетным атакам 10-го, 11-го, 17-го, 22 октября и 2 ноября. Для того, чтобы как можно быстрее восстановить энергопитание в то время, пока проводятся оперативные ремонтные работы, привлекаются резервные схемы питания. Но они не всегда выдерживают ту нагрузку, которую несла в мирное время энергосистема. Это главная причина, почему приходится прибегать к почасовым и аварийным отключениям", - пишет НЭК "Укрэнерго".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая - ОП