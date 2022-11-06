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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів
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Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

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Ситуація із електропостаченням у Києві важка - ОП

Ситуація із електропостаченням у Києві важка - ОП

Київ • УНН

 • 447704 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Зараз у Києві важка ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів. Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента України Кирило Тимошенко у Telegram, передає УНН

Цитата

"Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему. Не допустити масового відключення. Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, - контрольовані", - написав він.

Нагадаємо

Сьогодні погодинні відключення світла було введенно у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.

Українські Національні Новини

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