Ситуація із електропостаченням у Києві важка - ОП

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"Сьогодні ситуація із забезпеченням електроенергією споживачів в столиці важка. Мабуть, кожен киянин відчуває це зараз на собі. Але, що головне, тимчасові відключення допомагають енергетикам стабілізовувати енергосистему. Не допустити масового відключення. Головне, що тимчасові відключення, які тривають зараз, - контрольовані", - написав він.

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Сьогодні погодинні відключення світла було введенно у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях.