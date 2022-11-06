Сьогодні погодинні відключення світла будуть у Києві та семи областях

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"Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень", – ідеться у повідомленні.

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Як зазначили, відключення світла потрібні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі було пошкоджено ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

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Мер Києва Віталій Кличко не відкидає, що через російські обстріли столиця може опинитися у повному блекауті, а також залишитися без тепла, води і звʼязку. Він закликав киян бути готовим до різних сценаріїв.