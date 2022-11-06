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Сьогодні погодинні відключення світла будуть у Києві та семи областях

Сьогодні погодинні відключення світла будуть у Києві та семи областях

Київ • УНН

 • 405135 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Сьогодні погодинні відключення світла введенно у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській та Полтавській областях. Про це повідомила пресслужба Укренерго, передає УНН.

Цитата

"Сьогодні, 6 листопада, Диспетчерський центр НЕК "Укренерго" надав операторам розподільчих мереж (обленерго) обсяги для обмеження електропостачання для споживачів у м. Київ, Київській, Чернігівській, Черкаській, Житомирській, Сумській, Харківській, Полтавській областях. Введено в дію графіки погодинних відключень", – ідеться у повідомленні.

Деталі

Як зазначили, відключення світла потрібні, щоб зменшити навантаження на мережі, забезпечити стале балансування енергосистеми та уникнути повторних аварій після того, як електромережі було пошкоджено ракетними обстрілами та атаками дронів росіян.

Нагадаємо

Мер Києва Віталій Кличко не відкидає, що через російські обстріли столиця може опинитися у повному блекауті, а також залишитися без тепла, води і звʼязку. Він закликав киян бути готовим до різних сценаріїв.

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