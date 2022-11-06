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Ми робимо все для того, аби блекауту в Києві не сталося - Кличко

Ми робимо все для того, аби блекауту в Києві не сталося - Кличко

Київ • УНН

 • 254882 перегляди

КИЇВ. 6 листопада. УНН. Міський голова Києва Віталій Кличко не виключає, що через російські обстріли столиця може опинитися без світла, тепла, води і зв'язку. Він закликає жителів бути готовим до різних сценаріїв, але столична влада робить усе можливе. Про це Кличко сказав в ефірі телемарафону, передає УНН.

Цитата

“Ми робимо все для того, щоб цього не відбулося, але давайте будемо відвертими, наші вороги роблять усе, щоб місто було без тепла, без електрики, водопостачання і взагалі ми всі померли. І від того, наскільки ми будемо підготовлені до різних ситуацій, залежить і майбутнє країни, і майбутнє кожного з нас”, - сказав Кличко, відповідаючи на запитання, чи припускає можливість у Києві блекауту.

Він додав, що столична влада прораховує різні сценарії, щоб бути готовою до розвитку будь-яких подій. У місті, зазначив Кличко, розроблений запас дизельного палива, електрогенераторів, їжі та питної води. Також організовано пункти обігріву.

“Тобто ми готові до різних сценаріїв і ні у якому разі руки опускати не будемо і піднімати також, ми будемо боротися, боронити наше місто, нашу країну”, - сказав він.

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Крім цього, у Кличка запитали, чи можливий у Києві сценарій, який стався в Алчевську у 2006 році — тоді у місті сталася аварія системи опалення, а комунальні служби воду з труб не злили, тому замерзаюча вода їх розірвала. Кличко відповів, що у Києві такого не буде, адже у столиці підготували план злиття води із системи опалення, якщо у будинках зникне тепло.

“У випадку, коли будуть сильні морози й не буде тепловодопостачання, щоб не розірвало труби та не вийшла з функціонування система, ми підготували план продувки злиття води з системи для того, щоб не пошкодило мережі. Це все пропрацьовано і такого не повинно бути”, - сказав він.

Кличко також закликав жителів столиці завчасно дізнатися про пункти обігріву, підвозу води та інші критично важливі речі для життя.

“Ми зробимо все, щоб такого сценарію не було, але гарантувати не можемо, тому кожен з нас також має бути підготовлений, щоб максимально швидко реагувати”, - зазначив мер.

Нагадаємо 

У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій узимку.

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