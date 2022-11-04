У кожному районі столиці буде в середньому по сто пунктів обігріву на випадок критичної ситуації з опаленням

«У зв’язку із агресією рф ми маємо пошкодження системи енергопостачання нашої держави. Тому готуємось до складної зими. За дорученням мера Києва Віталія Кличка до початку зими буде сформовано близько тисячі пунктів обігріву. У кожному районі – приблизно по 100 пунктів. Усі вони будуть облаштовані на базі соціальних об’єктів, оскільки саме там ми будемо забезпечувати тепло та енергопостачання у випадку критичної ситуації», – розповів Роман Ткачук.

Він додав, що пункти обігріву обладнують всім необхідним: теплом, освітленням, санвузлами, їдальнями, місцями для відпочинку, банками теплого одягу та теплими ковдрами. У будівлях таких соціальних об’єктів наявні захисні споруди, куди можна спуститися у випадку повітряної тривоги.

«Додатково пункти будуть обладнані генераторами для аварійного живлення, тепловими гарматами. Неподалік за необхідності чергуватимуть співробітники швидкої допомоги. У таких соціальних об’єктах є кімнати для надання медичної допомоги», – наголосив Роман Ткачук.

За словами директорки Департаменту освіти і науки Олени Фіданян, відвідувачі пунктів матимуть доступ до новин та актуальної інформації про місто, а також психологічну підтримку.

«Якщо починають працювати такі пункти обігріву, соціальний об’єкт перетворюється на об’єкт підтримки населення. Це великий комплекс роботи, до якого будуть долучені фахівці різних департаментів», – зазначила Олена Фіданян.