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В каждом районе столицы будет в среднем по сто пунктов обогрева на случай критической ситуации с отоплением

В каждом районе столицы будет в среднем по сто пунктов обогрева на случай критической ситуации с отоплением

Киев • УНН

 • 7322676 просмотра

КИЕВ. 5 ноября. УНН. В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Роман Ткачук, передает УНН.

«В связи с агрессией рф мы имеем повреждения системы энергоснабжения нашего государства. Поэтому готовимся к сложной зиме. По поручению мэра Киева Виталия Кличко к началу зимы будет сформировано около тысячи пунктов обогрева. В каждом районе – примерно по 100 пунктов. Все они будут обустроены на базе социальных объектов, поскольку именно там мы будем обеспечивать тепло и энергоснабжение в случае критической ситуации», – рассказал Роман Ткачук.

Он добавил, что пункты обогрева оборудуют всем необходимым: теплом, освещением, санузлами, столовыми, местами для отдыха, банками теплой одежды и теплыми одеялами. В зданиях таких социальных объектов имеются защитные сооружения, куда можно спуститься в случае воздушной тревоги.

«Дополнительно пункты будут оборудованы генераторами для аварийного питания, тепловыми пушками. Неподалеку при необходимости будут дежурить сотрудники скорой помощи. В таких социальных объектах есть комнаты для оказания медицинской помощи», – отметил Роман Ткачук.

По словам директора Департамента образования и науки Елены Фиданян, посетители пунктов будут иметь доступ к новостям и актуальной информации о городе, а также психологическую поддержку.

«Если начинают работать такие пункты обогрева, социальный объект превращается в объект поддержки населения. Это большой комплекс работы, к которому будут привлечены специалисты разных департаментов», – отметила Елена Фиданян.

Украинские Национальные Новости

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