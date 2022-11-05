Кличко: у столиці на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Мер Києва Віталій Кличко зазначив, що у столиці на Різдво та Новий рік масових святкувань не буде. Столична влада попередньо планує встановлення новорічної ялинки, але все залежатиме від безпекової ситуації, передає УНН.
Цитата
“Новий рік і Різдво скасовувати ніхто не буде. Я переконаний, що кожен зможе відсвяткувати у своїй родині. Масових святкувань у нас сто відсотків не буде. Що стосується новорічної ялинки, ми зараз розглядаємо це питання, відштовхуючись від безпеки. Але ми хочемо, щоб у ці складні часи ялинка була”, - зазначив Кличко.
За його словами, буде ялинка чи ні, стане відомо ближче до Нового року.
Нагадаємо
У кожному районі Києва підготують в середньому по 100 пунктів обігріву, які працюватимуть у випадку надзвичайних ситуацій узимку.