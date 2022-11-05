Кличко: в столице на Рождество и Новый год массовых празднований не будет

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“Новый год и Рождество отменять никто не будет. Я убежден, что каждый сможет отпраздновать в своей семье. Массовых празднований у нас сто процентов не будет. Что касается новогодней елки, мы сейчас рассматриваем этот вопрос, отталкиваясь от безопасности. Но мы хотим, чтобы в эти сложные времена елка была”, - отметил Кличко.

По его словам, будет елка или нет, станет известно ближе к Новому году.

Напомним

В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.