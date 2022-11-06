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Мы делаем все для того, чтобы блекаута в Киеве не произошло - Кличко

Мы делаем все для того, чтобы блекаута в Киеве не произошло - Кличко

Киев • УНН

 • 254880 просмотра

КИЕВ. 6 ноября. УНН. Городской голова Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться без света, тепла, воды и связи. Он призывает жителей быть готовым к разным сценариям, но столичные власти делают все возможное. Об этом Кличко сказал в эфире телемарафона, передает УНН.

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“Мы делаем все для того, чтобы этого не произошло, но давайте будем откровенны, наши враги делают все, чтобы город был без тепла, без электричества, водоснабжения и вообще мы все умерли. И от того, насколько мы будем подготовлены к разным ситуациям, зависит и будущее страны, и будущее каждого из нас”, - сказал Кличко, отвечая на вопрос, допускает ли возможность в Киеве блекаута.

Он добавил, что столичные власти просчитывают разные сценарии, чтобы быть готовым к развитию любых событий. В городе, отметил Кличко, разработан запас дизельного топлива, электрогенераторов, еды и питьевой воды. Также организованы пункты обогрева.

“То есть мы готовы к разным сценариям и ни в коем случае руки опускать не будем и поднимать также, мы будем бороться, защищать наш город, нашу страну”, – сказал он.

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Кроме этого, у Кличко спросили, возможен ли в Киеве сценарий, произошедший в Алчевске в 2006 году — тогда в городе произошла авария системы отопления, а коммунальные службы воду из труб не слили, поэтому замерзающая вода их разорвала. Кличко ответил, что в Киеве такого не будет, потому что в столице подготовили план слияния воды из системы отопления, если в домах исчезнет тепло.

“В случае, когда будут сильные морозы и не будет тепловодоснабжения, чтобы не разорвало трубы и не вышла из функционирования система, мы подготовили план продувки слияния воды из системы для того, чтобы не повредило сеть. Это все проработано и такого не должно быть”, – сказал он.

Кличко также призвал жителей столицы заранее узнать о пунктах обогрева, подвоза воды и других критически важных вещах для жизни.

“Мы сделаем все, чтобы такого сценария не было, но гарантировать не можем, поэтому каждый из нас также должен быть подготовлен, чтобы максимально быстро реагировать”, – отметил мэр.

Напомним 

В каждом районе Киева подготовят в среднем по 100 пунктов обогрева, которые будут работать в случае чрезвычайных ситуаций зимой.

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