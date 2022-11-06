Сегодня почасовые отключения света будут в Киеве и семи областях

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"Сегодня, 6 ноября, Диспетчерский центр НЭК "Укрэнерго" предоставил операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения для потребителей в г. Киев, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской, Полтавской областях. Введены в действие графики почасовых отключений", – говорится в сообщении.

Детали

Как отметили, отключения света нужны, чтобы уменьшить нагрузку на сети, обеспечить постоянную балансировку энергосистемы и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены ракетными обстрелами и атаками дронов россиян.

Напомним

Мэр Киева Виталий Кличко не исключает, что из-за российских обстрелов столица может оказаться в полном блэкауте, а также остаться без тепла, воды и связи. Он призвал киевлян быть готовым к разным сценариям.