Ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая - ОП

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Киев • УНН

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КИЕВ. 6 ноября. УНН. Сейчас в Киеве тяжелая ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Украины Кирилл Тимошенко в Telegram, передает УНН

Цитата

"Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин испытывает это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что продолжающиеся сейчас временные отключения, - контролируемые", - написал он.

Напомним

Сегодня почасовые отключения света были введены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.

Украинские Национальные Новости

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