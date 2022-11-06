Ситуация с электроснабжением в Киеве тяжелая - ОП

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"Сегодня ситуация с обеспечением электроэнергией потребителей в столице тяжелая. Пожалуй, каждый киевлянин испытывает это сейчас на себе. Но, что главное, временные отключения помогают энергетикам стабилизировать энергосистему. Не допустить массового отключения. Главное, что продолжающиеся сейчас временные отключения, - контролируемые", - написал он.

Напомним

Сегодня почасовые отключения света были введены в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской, Житомирской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях.