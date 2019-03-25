Киев стоит в утренних пробках
Киев • УНН
КИЕВ. 25 марта. УНН. На дорогах Киева в понедельник утром заметное значительное усложнение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, значительное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улицах Жилянской, Юрия Ильенко, Вадима Гетьмана, Саксаганского, Вячеслава Черновола, проспекте Валерия Лобановского, Набережном шоссе, Владимирском спуске, проспекте Победы (от станции метро "Шулявская" до станции метро "Житомирская").
Кроме того, определенное затруднение движения заметно на бульваре Леси Украинки, улицах Большой Васильковской, Дегтяревской, Сечевых Стрельцов, Николая Гринченко, бульваре Тараса Шевченко, Большой Окружной дороге.
На левом берегу столицы затруднено движение наблюдается на проспекте Николая Бажана, Дарницком шоссе, Броварском проспекте, бульваре Перова, улицах Оноре де Бальзака, Владимира Маяковского, Братиславской, Харьковском шоссе, Днепровской набережной, проспектах Освободителей, Генерала Ватутина и Соборности.
На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, Гаванском, Дарницком и мосту Патона наблюдаются пробки в направлении правого берега. На мосту Метро можно проехать свободно.
Напомним, сегодня на украинских дорогах заработало еще 25 радаров TruCam.