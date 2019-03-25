Київ стоїть у ранкових заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. На дорогах Києва в понеділок зранку помітне значне ускладнення руху. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, значне ускладнення руху спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулицях Жилянській, Юрія Іллєнка, Вадима Гетьмана, Саксаганського, В’ячеслава Чорновола, проспекті Валерія Лобановського, Набережному шосе, Володимирському узвозі, проспекті Перемоги (від станції метро "Шулявська" до станції метро "Житомирська").
Крім того, певне ускладнення руху помітне на бульварі Лесі Українки, вулицях Великій Васильківській, Дегтярівській, Січових Стрільців, Миколи Грінченка, бульварі Тараса Шевченка, Великій Окружній дорозі.
На лівому березі столиці ускладнений рух спостерігається на проспекті Миколи Бажана, Дарницькому шосе, Броварському проспекті, бульварі Перова, вулицях Оноре де Бальзака, Володимира Маяковського, Братиславській, Харківському шосе, Дніпровській набережній, проспектах Визволителів, Генерала Ватутіна і Соборності.
На столичних мостах, зокрема, на Північному, Південному, Гаванському, Дарницькому та мосту Патона спостерігаються затори у напрямку правого берега. На мосту Метро можна проїхати вільно.
Нагадаємо, сьогодні на українських дорогах запрацювало ще 25 радарів TruCam.