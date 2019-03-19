Киев стал в вечерних пробках

По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается на бульваре Тараса Шевченко, Воздухофлотском проспекте, улицах Крещатик, Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, Набережном шоссе, проспекте Степана Бандеры.

Кроме того, значительное усложнение движения заметно на бульваре Леси Украинки, улицах Бассейной, Институтской, Михаила Грушевского, Короленковской, Саксаганского, Владимирском спуске, Голосеевском проспекте.

Водителям следует учесть при выборе маршрута пробки и на проспекте Валерия Лобановского, улицах Глыбочицкой, Нижний Вал, Михайловской, Александра Довженко, проспекте Победы, в частности, в районе станции метро "Шулявская".

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Кроме того, пробки сковали проспект Леся Курбаса, Большую Окружную дорогу, улицы Соборной и Киевскую.

На левом берегу столицы затруднено движение наблюдается на проспекте Соборности, улицах Евгения Сверстюка, Раисы Окипной, Здолбуновской, Анны Ахматовой, Броварском проспекте, Харьковском шоссе, Днепровской набережной.

На столичных мостах, в частности, на Северном, моста Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении левого берега. Дарницком мосту можно проехать свободно. На Южном мосту наблюдаются пробки в обе стороны.

Как сообщал УНН, киевским метрополитеном воспользовались 20 млрд пассажиров.