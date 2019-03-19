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Київським метро скористались 20 млрд пасажирів

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 березня. УНН. Метрополітеном Києва скористалось 20 млрд пасажирів. Про це Президент Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.

Київським метро скористались 20 млрд пасажирів

"Вражаючим результатом є підсумок роботи Київського метрополітену. З часу відкриття ним скористалося 20 мільярдів пасажирів. Це не просто багато, це майже тричі все населення планети", - написав Порошенко.

Як повідомляв УНН, за 2018 рік Київським метро скористалися майже півмільярда разів. Найпопулярнішою залишилась червона лінія метрополітену – нею користувалися 204 млн 515 тис. разів.

Нагадаємо, у київському метро порахували, скільки пасажирів не користуються жетонами.

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