Київським метро скористались 20 млрд пасажирів
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Метрополітеном Києва скористалось 20 млрд пасажирів. Про це Президент Петро Порошенко повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Вражаючим результатом є підсумок роботи Київського метрополітену. З часу відкриття ним скористалося 20 мільярдів пасажирів. Це не просто багато, це майже тричі все населення планети", - написав Порошенко.
Як повідомляв УНН, за 2018 рік Київським метро скористалися майже півмільярда разів. Найпопулярнішою залишилась червона лінія метрополітену – нею користувалися 204 млн 515 тис. разів.
Нагадаємо, у київському метро порахували, скільки пасажирів не користуються жетонами.