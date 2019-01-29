За 2018 рік Київським метро скористалися майже півмільярда разів
Київ • УНН
КИЇВ. 29 січня. УНН. Київським метро протягом 2018 року скористалися 496 млн 071 разів. Про це повідомляє "Київський метрополітен" на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
Найпопулярнішою традиційно залишається червона лінія метрополітену – нею користувалися 204 млн 515 тис. разів. Найбільш завантаженою виявилась станція "Лісова" (20 млн 701 тис. поїздок). Більше 20 мільйонів поїздок зафіксовано також на станціях "Академмістечко" та "Вокзальна". Найменше заходів було на станцію "Дніпро" (935,2 тис).
Наступною за пасажиропотоком є синя лінія – 172 833 тис. поїздок. За даними метрополітену, максимальний пасажиропотік зафіксовано на станції "Мінська" (17 млн 114 тис. осіб). Більше 15 млн поїздок було також на станціях "Почайна" та "Контрактова площа". Мінімальний пасажиропотік – на станції "Поштова площа" (4,7 млн).
Найменш завантажена гілка підземки – зелена, вона перевезла 118 млн 723 тис. пасажирів. Найбільший пасажиропотік тут зафіксовано на станції "Позняки" - 14 млн 546 тис. осіб. Найменше пасажирів по цій лінії на "Червоному хуторі" – станцією скористалося 1,7 млн разів.
Загальний річний показник перевезень на рівні 2017 року – 498 млн поїздок.
У метрополітені нагадали, що продовжують відмову від використання жетона. Більшість пасажирів уже перейшли на сучасні засоби оплати, зокрема картку метро. При її поповненні на 50 поїздок кожна коштує 6,5 грн.
Нагадаємо, у столичному метро почали тестувати нові турнікети.