За 2018 год Киевским метро воспользовались почти полмиллиарда раз
Киев • УНН
КИЕВ. 29 января. УНН. Киевским метро в течение 2018 воспользовались 496 млн 071 раз. Об этом сообщает "Киевский метрополитен" на своей странице в Facebook, передает УНН.
Самой популярной традиционно остается красная линия метрополитена - ею пользовались 204 млн 515 тыс. раз. Наиболее загруженной оказалась станция "Лесная" (20 млн 701 тыс. поездок). Более 2 млн поездок зафиксировано также на станциях "Академгородок" и "Вокзальная". Меньше заходов было на станцию "Днепр" (935,2 тыс).
Следующей по пассажиропотоку является синяя линия - 172 833 тыс. поездок. По данным метрополитена, максимальный пассажиропоток зафиксирован на станции "Минская" (17 млн 114 тыс. человек). Более 15 млн поездок было также на станциях "Почайна" и "Контрактовая площадь". Минимальный пассажиропоток - на станции "Почтовая площадь" (4,7 млн).
Наименее загружена ветвь подземки - зеленая, она перевезла 118 млн 723 тыс. пассажиров. Наибольший пассажиропоток здесь зафиксирован на станции "Позняки" - 14 млн 546 тыс. человек. Меньше пассажиров по этой линии на "Красном хуторе" - станцией воспользовались 1,7 млн раз.
Общий годовой показатель перевозок на уровне 2017 - 498 млн поездок.
В метрополитене напомнили, что продолжают отказ от использования жетона. Большинство пассажиров уже перешли на современные средства оплаты, в том числе карточку метро. При ее пополнении на 50 поездок каждая стоит 6,5 грн.
Напомним, в столичном метро начали тестировать новые турникеты.