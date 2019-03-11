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У київському метро порахували, скільки пасажирів не користуються жетонами

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. Майже 75% пасажирів київського метрополітену не використовують жетони як спосіб оплати проїзду в підземці. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу КП "Київський метрополітен".

"З можливістю оплати карткою метро зі знижками, безконтактною банківською карткою, проїзними чи е-квитком, жетони виводяться з обігу. Майже 75% пасажирів їх уже не використовують", - йдеться в повідомленні.

У підземці додали, що жетони як засіб оплати в столичному метро почали використовувати 25 років тому. До того протягом 30 років у турнікети вкидали по 5, а потім 15 копійок. На перехідний період між монетами та жетонами використовували паперові квитки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Киянин приніс на обмін 2,3 тис. старих жетонів на метро

Раніше повідомлялося, що упродовж 11 місяців 2018 року жетоном скористалися 25 відсотків пасажирів, у 2017 році – 38 відсотків.

Як повідомляв УНН, протягом 2018 року київським метро скористалися 496 млн 071 разів.

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