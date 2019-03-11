В киевском метро посчитали, сколько пассажиров не пользуются жетонами
Киев • УНН
КИЕВ. 11 марта. УНН. Почти 75% пассажиров киевского метрополитена не используют жетоны как способ оплаты проезда в подземке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"С возможностью оплаты карточкой метро со скидками, бесконтактной банковской картой, проездными или э-билетом, жетоны выводятся из обращения. Почти 75% пассажиров их уже не используют", - говорится в сообщении.
В подземке добавили, что жетоны как средство оплаты в столичном метро начали использовать 25 лет назад. К тому течение 30 лет в турникеты бросали по 5, а затем 15 копеек. На переходный период между монетами и жетонами использовали бумажные билеты.
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Ранее сообщалось, что на протяжении 11 месяцев 2018 года жетоном воспользовались 25 процентов пассажиров, в 2017 году - 38 процентов.
Как сообщал УНН, в течение 2018 года киевским метро воспользовались 496 млн 071 раз.