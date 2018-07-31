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Киянин приніс на обмін 2,3 тис. старих жетонів на метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Мешканець Києва приніс до “Київського метрополітену” на обмін 2,3 тисячі жетонів старого зразка, яких вистачить на 3,5 роки поїздок у метро. Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook прес-секретар метрополітену Наталія Макогон, передає УНН.

“Один запасливий чоловік приніс на обмін 2300 жетонів. Якщо їздити двічі на день, то це майже на 3,5 років. Ще двоє пасажирів — по 500 і один — 240 жетонів старого зразка”, — сказала вона.

Також Макогон нагадала, що сьогодні останній день для безкоштовного обміну старих жетонів на нові.

“По одному міняють у касах, більше — у сервісних центрах на станціях „Дорогожичі“, „Дарниця“, „Майдан Незалежності“ та „Політехнічний інститут“. Зверніть увагу, що сервісні центри працюють до 19.00”, — зазначила прес-секретар.

Вона додала, що у серпні обмін проводитиметься тільки у сервісних центрах і уже з доплатою або пропорційно.

Як повідомляв УНН, сьогодні останній день, коли в Києві можна обміняти старі жетони метрополітену та квитки в громадському транспорті без доплати.

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