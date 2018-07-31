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Киевлянин принес на обмен 2,3 тыс. старых жетонов на метро

Киевлянин принес на обмен 2,3 тыс. старых жетонов на метро

Киев  •  УНН

 • 14031 просмотра

КИЕВ. 31 июля. УНН. Житель Киева принес в “Киевский метрополитен” на обмен 2,3 тысячи жетонов старого образца, которых хватит на 3,5 года поездок в метро. Об этом сообщила на своей странице в Facebook пресс-секретарь метрополитена Наталья Макогон, передает УНН.

"Один запасливый человек принес на обмен 2300 жетонов. Если ездить дважды в день, то это почти на 3,5 лет. Еще двое пассажиров - по 500 и один - 240 жетонов старого образца", - сказала она.

Также Макогон напомнила, что сегодня последний день для бесплатного обмена старых жетонов на новые.

"По одному меняют в кассах, больше - в сервисных центрах на станциях "Дорогожичи", "Дарница", "Майдан Независимости" и "Политехнический институт". Обратите внимание, что сервисные центры работают до 19.00", - отметила пресс-секретарь.

Она добавила, что в августе обмен будет проводиться только в сервисных центрах и уже с доплатой или пропорционально.

Как сообщал УНН, сегодня последний день, когда в Киеве можно обменять старые жетоны метрополитена и билеты в общественном транспорте без доплаты.

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