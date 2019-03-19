Киевским метро воспользовались 20 млрд пассажиров

"Поразительным результатом является итог работы Киевского метрополитена. С момента открытия им воспользовалось 20 миллиардов пассажиров. Это не просто много, это почти трижды население планеты", - написал Порошенко.

Как сообщал УНН, по 2018 Киевским метро воспользовались почти полмиллиарда раз. Самой популярной осталась красная линия метрополитена - ею пользовались 204 млн 515 тыс. раз.

Напомним, в киевском метро посчитали, сколько пассажиров не пользуются жетонами.



