Киевским метро воспользовались 20 млрд пассажиров
Киев • УНН
КИЕВ. 19 марта. УНН. Метрополитеном Киева воспользовалось 20 млрд пассажиров. Об этом Президент Петр Порошенко сообщил на своей странице в Twitter, передает УНН.
"Поразительным результатом является итог работы Киевского метрополитена. С момента открытия им воспользовалось 20 миллиардов пассажиров. Это не просто много, это почти трижды население планеты", - написал Порошенко.
Как сообщал УНН, по 2018 Киевским метро воспользовались почти полмиллиарда раз. Самой популярной осталась красная линия метрополитена - ею пользовались 204 млн 515 тыс. раз.
Напомним, в киевском метро посчитали, сколько пассажиров не пользуются жетонами.