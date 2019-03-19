Київ став у вечірніх заторах
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. На дорогах Києва станом на 19:00 спостерігається ускладнення руху, місцями - максимальний рівень заторів. Про це свідчать дані онлайн-сервісу Google Maps, передає УНН.
За даними сервісу, максимальне ускладнення руху спостерігається на бульварі Тараса Шевченка, Повітрофлотському проспекті, вулицях Хрещатик, Січових Стрільців, Юрія Іллєнка, В’ячеслава Чорновола, Набережному шосе, проспекті Степана Бандери.
Крім того, значне ускладнення руху помітне на бульварі Лесі Українки, вулицях Басейній, Інститутській, Михайла Грушевського, Короленківській, Саксаганського, Володимирському узвозі, Голосіївському проспекті.
Водіям слід врахувати при виборі маршруту затори і на проспекті Валерія Лобановського, вулицях Глибочицькій, Нижній Вал, Михайлівській, Олександра Довженка, проспекті Перемоги, зокрема, в районі станції метро "Шулявська".
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Крім того, затори скували проспект Леся Курбаса, Велику Окружну дорогу, вулиці Соборну та Київську.
На лівому березі столиці ускладнений рух спостерігається на проспекті Соборності, вулицях Євгена Сверстюка, Раїси Окіпної, Здолбунівській, Анни Ахматової, Броварському проспекті, Харківському шосе, Дніпровській набережній.
На столичних мостах, зокрема, на Північному, мосту Метро та Патона спостерігаються затори у напрямку лівого берега. Дарницьким мостом можна проїхати вільно. На Південному мосту спостерігаються затори в обидві сторони.
Як повідомляв УНН, київським метрополітеном скористалися 20 млрд пасажирів.