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Киев стал лидером по размеру долга по больничным

Киев • УНН

 • 22940 просмотра

КИЕВ. 12 июня. УНН. По состоянию на 31 мая 2019 года наибольший размер задолженности по выплате пособия по временной нетрудоспособности зафиксировано в городе Киев - 259 830,84 тыс. грн, при этом, наименьший размер - в Черновицкой области - 13 841,02 тыс. грн. Такие данные сообщили в исполнительной дирекции Фонда социального страхования Украины в ответ на запрос журналиста УНН.

Киев стал лидером по размеру долга по больничным

Так, наибольший размер долга по выплате пособия по временной нетрудоспособности зафиксировано в г. Киев - 259 830,84 тыс. грн, в Днепропетровской области - 152 856,07 тыс. грн, в Донецкой области - 86 891,77 тыс. грн.

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При этом, наименьший размер задолженности по выплате больничных зафиксировано в Черновицкой области - 13 841,02 тыс. грн, Херсонской области - 13 874,96 тыс. грн, в Тернопольской области - 15 869,43 тыс. грн.

Как сообщал УНН, уровень задолженности по больничным достиг 1,3 млрд грн.

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