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Рівень заборгованості по лікарняних сягнув 1,3 млрд грн

Київ • УНН

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КИЇВ. 12 червня. УНН. Рівень заборгованості по лікарняних сягнув 1,3 млрд грн, над погашенням якої наразі працює уряд. Про це заявив прем’єр-міністр України Володимир Гройсман під час засідання уряду, передає кореспондент УНН.

Рівень заборгованості по лікарняних сягнув 1,3 млрд грн

"Понад план понад 7 млрд грн надійшло від єдиного соціального внеску. В результаті Пенсійний фонд повністю виконує свій бюджет, навіть з невеличким профіцитом, і Фонд соціального страхування, який отримав понад 700 млн грн понад плану коштів має заборгованість 1,3 млрд грн. Ми побачили зловживання і запропонували вжити заходів щодо тих регіональних керівників, які це допустили, запропонували посилити контроль і перевірки обґрунтованості видачі лікарняних… Погасити борги і виплатити лікарняні – ми це зробимо", - зазначив прем’єр.

За його словами, проблема із заборгованістю була спровокована тим, що кількість виданих лікарняних листків в окремих областях раптово збільшилась на 40-50% через те, що на цілому ряді підприємств в січні до 40% штатних працівників "були відправлені роботодавцем на лікарняні" – очевидно, щоб не платити з власної кишені людям за простій підприємства.
При цьому він додав, що у ситуації з видачею лікарняних має місце фальсифікація документів.

"Зараз ми вживаємо деяких заходів для того, щоб цю проблему вирішити. У нас є механізми", - додав Рева. При цьому він наголосив, що вирішення проблеми із заборгованістю затримується ще й через неефективність дій керівництва Фонду соціального страхування.

Нагадаємо, ще у квітні УНН повідомляв, що Фонд соціального страхування вже накопичив борг у 1,6 млрд грн по виплаті лікарняних і затримує виплати по кілька тижнів.

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