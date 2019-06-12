Уровень задолженности по больничным достиг 1,3 млрд грн

"Сверх плана более 7 млрд грн поступило от единого социального взноса. В результате Пенсионный фонд полностью выполняет свой бюджет, даже с небольшим профицитом, и Фонд социального страхования, получил более 700 млн грн сверх плана средств имеет задолженность 1,3 млрд грн. Мы увидели злоупотребления и предложили принять меры в отношении тех региональных руководителей, которые это допустили, предложили усилить контроль и проверки обоснованности выдачи больничных ... Погасить долги и выплатить больничные - мы это сделаем", - отметил премьер.



По его словам, проблема с задолженностью была спровоцирована тем, что количество выданных больничных листов в отдельных областях внезапно увеличилось на 40-50% из-за того, что на целом ряде предприятий в январе до 40% штатных работников "были отправлены работодателем на больничные" - очевидно, чтобы не платить из собственного кармана людям за простой предприятия.

При этом он добавил, что в ситуации с выдачей больничных имеет место фальсификация документов.



"Сейчас мы принимаем некоторые меры для того, чтобы эту проблему решить. У нас есть механизмы", - добавил Рева. При этом он подчеркнул, что решение проблемы с задолженностью задерживается еще и из-за неэффективности действий руководства Фонда социального страхования.



Напомним, еще в апреле сообщал УНН, что Фонд социального страхования уже накопил долг в 1,6 млн грн по выплате больничных и задерживает выплаты по несколько недель.