Київ став лідером за розміром боргу по лікарняних
Київ • УНН
КИЇВ. 12 червня. УНН. Станом на 31 травня 2019 року найбільший розмір заборгованості з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності зафіксовано у місті Київ - 259 830,84 тис. грн, при цьому, найменший розмір – у Чернівецькій області у 13 841,02 тис. грн. Такі дані повідомили у виконавчій дирекції Фонду соціального страхування України у відповідь на запит журналіста УНН.
Так, найбільший розмір боргу з виплати допомоги по тимчасовій непрацездатності зафіксовано у м. Київ - 259 830,84 тис. грн, у Дніпропетровській області - 152 856,07 тис. грн, у Донецькій області - 86 891,77 тис. грн.
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При цьому, найменший розмір заборгованості з виплат лікарняних зафіксовано у Чернівецькій області - 13 841,02 тис. грн, Херсонській області - 13 874,96 тис. грн, у Тернопільській області - 15 869,43 тис. грн.
Як повідомляв УНН, рівень заборгованості по лікарняних сягнув 1,3 млрд грн.