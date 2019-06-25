Киев претендует на проведение ЧМ-2021 по мини-футболу
Киев • УНН
КИЕВ. 25 июня. УНН. Киев претендует на проведение чемпионата мира по мини-футболу в 2021 году. Об этом в Facebook сообщил глава Федерации мини-футбола столицы Сергей Харченко, передает УНН.
"Мировое сообщество мини-футбола в ожидании 30 июня и принятия решения о месте проведения Чемпионата мира 2021", - написал он.
Конкурентом украинской столицы станет сенегальский Дакар, сообщил Харченко.
Напомним, как писал УНН, президент УАФ заявил, что не будет баллотироваться в Раду на этих парламентских выборах и намерен сосредоточиться на вопросах футбола.