Киев претендует на проведение ЧМ-2021 по мини-футболу

"Мировое сообщество мини-футбола в ожидании 30 июня и принятия решения о месте проведения Чемпионата мира 2021", - написал он.

Конкурентом украинской столицы станет сенегальский Дакар, сообщил Харченко.

Напомним, как писал УНН, президент УАФ заявил, что не будет баллотироваться в Раду на этих парламентских выборах и намерен сосредоточиться на вопросах футбола.