Київ претендує на проведення ЧС-2021 з міні-футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 25 червня. УНН. Київ претендує на проведення чемпіонату світу з міні-футболу в 2021 році. Про це у Facebook повідомив глава Федерації міні-футболу столиці Сергій Харченко, передає УНН.
"Світова спільнота міні-футболу в очікуванні 30 червня і прийняття рішення про місце проведення Чемпіонату світу 2021", - написав він.
Конкурентом української столиці стане сенегальський Дакар, поінформував Харченко.
Нагадаємо, як писав УНН, президент УАФ заявив, що не буде балотуватися у Раду на цих парламентських виборах і має намір зосередитись на питаннях футболу.