Киев парализовали вечерние пробки
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. На дорогах Киева, особенно в центре города, наблюдается значительное затруднение движения. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.
По данным сервиса, максимальное затруднение движения наблюдается в центральной части города, в частности, на бульваре Тараса Шевченко, улицах Крещатик, Большой Житомирской, Институтской, Михаила Грушевского, на Набережном шоссе, а также на улицах Сечевых Стрельцов, Юрия Ильенко, Вячеслава Черновола, проспекте Степана Бандеры и Воздухофлотском проспекте.
Водителям следует учесть перекрытое движение на улице Вадима Гетьмана и Академика Туполева.
Кроме того, значительное усложнение движения заметное на Большой окружной дороге, на проспектах Соборности, Академика Палладина и Николая Бажана, Победы.
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На столичных мостах, в частности, на Северном, Южном, мосту Метро и Патона наблюдаются пробки в направлении правого берега. А вот по Дарницкому мосту можно проехать свободно.
На мосту Патона, Метро, Северном пробки наблюдаются в сторону левого берега. На Южном мосту пробки наблюдаются в обе стороны. На Дарницком мосту можно проехать свободно.
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Напомним, в связи с проведением ремонтных работ движение трамваев маршрута № 1 ночью 7 и 8 мая закрывается.