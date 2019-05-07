У Києві обмежать рух транспорту у зв’язку із пам’ятними урочистими подіями 9 травня

“9 травня із 05:00 на вулицях біля Парку Вічної Слави буде обмежено рух усіх видів транспорту у зв’язку із урочистими подіями до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій світовій війні та 75-ої річниці вигнання нацистів із України”, — йдеться у повідомленні.

Зокрема, рух перекриють на вул. М. Грушевського (від пров. Кріпосного до вул. Арсенальної), пров. Інженерному, вул. Московській (від Кловського узвозу до пл. Арсенальної), вул. І. Мазепи (від пл. Арсенальної до вул. Лаврської), пров. Бутишів, вул. М. Омеляновича-Павленка, алеї Героїв Крут, вул. Лаврській (від вул. І. Мазепи до вул. Цитадельної).

Нагадаємо, за кілька днів в Україні відзначатимуть два державних свята: 8 травня — День пам’яті та примирення, а 9 травня — День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. У поліції повідомили, що повністю готові забезпечувати правопорядок.



