В Киеве ограничат движение транспорта в связи с памятными торжественными событиями 9 мая

"9 мая из 5:00 на улицах возле Парка Вечной Славы будет ограничено движение всех видов транспорта в связи с торжественными событиями ко Дню памяти и примирения, День Победы над нацизмом во Второй мировой войне и семьдесят пятой годовщины изгнания нацистов с Украина", - говорится в сообщении.

В частности, движение перекроют на ул. М. Грушевского (от пер. Крепостного до ул. Арсенальной), пер. Инженерном, ул. Московской (от Кловского спуска до пл. Арсенальной), ул. И. Мазепы (от пл. Арсенальной до ул. Лаврской), пер. Бутишив, ул. М. Емельяновича-Павленко, аллеи Героев Крут, ул. Лаврской (от ул. И. Мазепы до ул. Цитадельной).

Напомним, за несколько дней в Украине будут отмечать два государственных праздника: 8 мая - День памяти и примирения, а 9 мая - День победы над нацизмом во Второй мировой войне. В полиции сообщили, что полностью готовы обеспечивать правопорядок.



