Киев получил право на проведение молодежного ЧМ-2019 по хоккею

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Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
19:45 • 9417 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
17:42 • 34466 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
15:45 • 54538 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 70505 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 118726 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 110645 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 137083 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 144513 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников
6 марта, 17:07 • 130073 просмотра

Украина предложила шаги для мира: два вида тишины и освобождение пленников

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НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины
6 марта, 14:10 • 130149 просмотра

НБУ повысил учетную ставку до 15,5%: что это означает для экономики Украины

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Киев получил право на проведение молодежного ЧМ-2019 по хоккею

Киев получил право на проведение молодежного ЧМ-2019 по хоккею

Киев  •  УНН

 • 7991 просмотра

КИЕВ. 24 мая. УНН. Чемпионат мира по хоккею среди 20-летних (U-20) в Дивизионе IB состоится в столице Украины - Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины, передает УНН.

Украина завоевала право проведения турнира в борьбе с Францией, Польшей, Венгрией, Италией и Эстонией.

Отметим также, соревнования пройдут с 10 по 17 декабря 2019 года.

Добавим, в этом сезоне украинцам удалось сохранить прописку в Дивизионе IB (третий по силе в мировой иерархии) на мировом первенстве в польском Тыхы, став 5-ми.

Напомним, на ЧМ по хоккею определились полуфиналисты турнира.

Украинские Национальные Новости

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