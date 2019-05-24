Киев получил право на проведение молодежного ЧМ-2019 по хоккею
Киев • УНН
КИЕВ. 24 мая. УНН. Чемпионат мира по хоккею среди 20-летних (U-20) в Дивизионе IB состоится в столице Украины - Киеве. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея Украины, передает УНН.
Украина завоевала право проведения турнира в борьбе с Францией, Польшей, Венгрией, Италией и Эстонией.
Отметим также, соревнования пройдут с 10 по 17 декабря 2019 года.
Добавим, в этом сезоне украинцам удалось сохранить прописку в Дивизионе IB (третий по силе в мировой иерархии) на мировом первенстве в польском Тыхы, став 5-ми.
Напомним, на ЧМ по хоккею определились полуфиналисты турнира.