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Київ отримав право на проведення молодіжного ЧС-2019 з хокею

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 травня. УНН. Чемпіонат світу з хокею серед 20-річних (U-20) в Дивізіоні IB відбудеться в столиці України - Києві. Про це інформує прес-служба Федерації хокею України, передає УНН.

Україна виборола право проведення турніру у боротьбі з Францією, Польщею, Угорщиною, Італією і Естонією.

Зазначимо також, змагання пройдуть з 10 по 17 грудня 2019 року.

Додамо, цього сезону українцям вдалося зберегти прописку в Дивізіоні IB (третій за силою в світовій ієрархії) на світовій першості в польському Тихи, ставши 5-ми.

Нагадаємо, на ЧС з хокею визначились півфіналісти турніру.

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