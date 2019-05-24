Київ отримав право на проведення молодіжного ЧС-2019 з хокею
Київ • УНН
КИЇВ. 24 травня. УНН. Чемпіонат світу з хокею серед 20-річних (U-20) в Дивізіоні IB відбудеться в столиці України - Києві. Про це інформує прес-служба Федерації хокею України, передає УНН.
Україна виборола право проведення турніру у боротьбі з Францією, Польщею, Угорщиною, Італією і Естонією.
Зазначимо також, змагання пройдуть з 10 по 17 грудня 2019 року.
Додамо, цього сезону українцям вдалося зберегти прописку в Дивізіоні IB (третій за силою в світовій ієрархії) на світовій першості в польському Тихи, ставши 5-ми.
Нагадаємо, на ЧС з хокею визначились півфіналісти турніру.