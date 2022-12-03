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Киево-Печерскую Лавру не передавали в ПЦУ: Ткаченко разъяснил ситуацию с регистрацией

Киев • УНН

 • 3221563 просмотра

КИЕВ. 3 декабря. УНН. Киево-Печерскую Лавру не передавали в ПЦУ. Состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра". Об этом сообщил министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко, передает УНН.

Цитата

«Должен прояснить ситуацию относительно информации, которая сейчас распространяется информационным пространством о якобы передаче Киево-Печерской Лавры ПЦУ. Пока речь не идет о передаче. На самом деле состоялась регистрация юридического лица ПЦУ на территории национального заповедника "Киево-Печерская лавра", в монастыре, который находится напротив территории Верхней Лавры и входит в ведение заповедника», - написал Ткаченко в Facebook.

Детали

Так, министр дал более детальное объяснение с юридической стороны.

«Юридическое лицо «Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра /мужской монастырь/ Украинской Православной Церкви» с кодом ЕГРПОУ 14351528 зарегистрировано много лет назад и функционирует по адресу ул. Лаврская, 15 (Нижняя Лавра)», - отметил Ткаченко.

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По его словам, новосозданное юридическое лицо "Свято-Успенская Киево-Печерская Лавра (мужской монастырь) Украинской Православной Церкви (Православной церкви Украины)» с кодом ЕГРПОУ 45081205 зарегистрировано по адресу ул. Лаврская, 14, что непосредственно рядом с Верхней Лаврой). На это есть соответствующее согласие национального заповедника «Киево-Печерская лавра».

«Представленные для регистрации нового юридического лица документы соответствуют действующему законодательству. Законодательство запрещает регистрацию тождественных наименований, но попожие наименования разрешены. Регистрация нового юридического лица не создает новых имущественных прав», – пояснил Ткаченко.

По его словам, церковь Феодосия Печерского и корпуса в пределах стен вокруг нее находились в пользовании ПЦУ и до регистрации в нем нового юридического лица ВЦУ.

Кроме того, Ткаченко напомнил, что собственность всей Киево-Печерской Лавры находится во владении государства, но обременена соглашениями, заключенными в разное время и на разных условиях.

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«Согласно решению СНБО, Кабинету министров Украины поручено обеспечить в двухмесячный срок проверку наличия правовых оснований и соблюдения условий пользования религиозными организациями имуществом, находящимся на территории национального Киево-Печерского историко-культурного заповедника», - написал Ткаченко.

Дополнение

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны относительно запрета в Украине религиозных организаций, на которые влияет россия. Соответствующий указ №820/2022 опубликован на сайте главы государства.

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