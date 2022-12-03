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Києво-Печерську Лавру не передавали до ПЦУ: Ткаченко роз'яснив ситуацію з реєстрацією

Києво-Печерську Лавру не передавали до ПЦУ: Ткаченко роз'яснив ситуацію з реєстрацією

Київ • УНН

 • 3221564 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. Києво-Печерську Лавру не передавали до ПЦУ. Відбулася реєстрація юридичної особи ПЦУ на території національного заповідника "Києво-Печерська лавра". Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко, передає УНН.

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«Маю прояснити ситуацію щодо інформації, яка наразі шириться інформаційним простором щодо нібито передачі Києво-Печерської Лаври ПЦУ. Наразі мова не йде про передачу. Насправді відбулась реєстрація юридичної особи ПЦУ на території національного заповідника "Києво-Печерська лавра", у монастирі, який знаходиться навпроти території Верхньої Лаври і входить до відання заповідника», - написав Ткаченко у Facebook.

Деталі

Так, міністр дав більш детальне пояснення з юридичного боку.

«Юридична особа «Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра /чоловічий монастир/ Української Православної Церкви» з кодом ЄДРПОУ 14351528 зареєстрована багато років тому та функціонує за адресою вул. Лаврська, 15 (Нижня Лавра)», - зазначив Ткаченко.

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За його словами, новостворена юридична особа "Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра (чоловічий монастир) Української Православної Церкви (Православної церкви України)» з кодом ЄДРПОУ 45081205 зареєстрована за адресою вул. Лаврська, 14 (Церква Феодосія Печерського, що безпосередньо поруч із Верхньою Лаврою). На це є належна згода національного заповідника «Києво-Печерська лавра».

«Подані для реєстрації нової юридичної особи документи відповідають чинному законодавству. Законодавство забороняє реєстрацію тотожних назв, але схожі назви дозволені. Реєстрація нової юридичної особи не створює нових майнових прав», - пояснив Ткаченко.

За його словами, церква Феодосія Печерського та корпуси в межах мурів довкола неї перебували в користуванні ПЦУ і до реєстрації в ньому нової юридичної особи ПЦУ.

Окрім того, Ткаченко нагадав, що власність всієї Києво-Печерської Лаври перебуває у володінні держави, але обтяжена угодами, укладеними в різні часи та на різних умовах.

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«Згідно з рішенням РНБО, Кабінету міністрів України доручено забезпечити у двомісячний строк перевірку наявності правових підстав та дотримання умов користування релігійними організаціями майном, яке перебуває на території національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника», - написав Ткаченко.

Доповнення

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія. Відповідний указ № 820/2022 опубліковано на сайті глави держави.

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