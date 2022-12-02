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В РНБО не підтвердили перехід Києво-Печерської лаври до ПЦУ

В РНБО не підтвердили перехід Києво-Печерської лаври до ПЦУ

Київ • УНН

 • 1625926 перегляди

КИЇВ. 2 грудня. УНН. Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов не підтвердив перехід Києво-Печерської лаври до Православної церкви України.

Про це чиновник заявив в етері "Настоящее время", пише УНН.

Цитата

“Лавра — це власність всього народу. Я не бачив, що держава дала можливість користуватися приміщеннями. Хто завгодно може зареєструвати громадську організацію на будь-яку адресу, але має бути згода власника. Ні Кабмін, ні будь-хто інший таких документів не ухвалював”, — сказав Данілов.

“Передати храми неможливо. Треба розібратися, що там відбувається. В указі все прописано, що має статися”, — додав він. При цьому, за його словами, якщо буде доведено, що ця “організація” співпрацює з рф, вони будуть закриті та заборонені на території України.

Контекст

Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру зареєстрували в якості монастиря у складі Православної церкви України.

ПЦУ зазначає, що “з метою відновлення історичної справедливості, подолання наслідків неканонічного підпорядкування української святині владі московському патріархату” священний синод ПЦУ на своєму засіданні 23 травня 2022 р. (постанова № 30) ухвалив рішення про створення у складі Помісної церкви релігійної організації — чоловічого монастиря “Свято-Успенська Києво-Печерська Лавра”.

Тоді ж синод доручив митрополиту ПЦУ Епіфанію звернутися до Кабінету міністрів із проханням надати один з храмів Лаври у її верхній частині для богослужінь, а певні приміщення — для монастирської діяльності.

Додамо

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони щодо заборони в Україні релігійних організацій, на які впливає росія. Відповідний указ № 820/2022 опубліковано на сайті глави держави

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